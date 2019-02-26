Глава МИД Турции заявил об отсутствии у США четкой стратегии вывода войск из Сирии

СЕГОДНЯ 15:33 2019-02-26T15:33:48+03:00

В настоящее время Анкара и Вашингтон продолжают диалог о координации этого процесса

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Во вторник, 26 февраля, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил об отсутствии у США какой-либо четкой стратегии вывода своих войск из Сирии.

«Становится понятно, что у США нет какой-либо стратегии вывода войск из Сирии», - сказал министр иностранных дел республики в эфире местного телеканала CNN Turk.

При этом дипломат подчеркнул, что в настоящее время Анкара и Вашингтон продолжают диалог о координации действий в процессе ухода американских войск с территории арабской республики.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 19 декабря прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Тогда же хозяин Белого дома сообщил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ), деятельность которой запрещена во многих странах мира, в том числе и в России. Стоит отметить, что изначально предполагалось, что Соединенные Штаты выведут свои войска в течение 60-100 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU