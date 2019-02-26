2019-02-26T16:20:29+03:00
Политика

Украинские силовики не пустили миссию ОБСЕ проверить отведенное вооружение

Наблюдатели Организации по безопасности и Сотрудничеству также сообщила о том, что ВСУ использует беспилотные летательные аппараты у линии соприкосновения в Донбассе
Елена Гильманова
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22 ноября 2017 года, вооруженные люди в центре столицы ЛНР22 ноября 2017 года, вооруженные люди в центре столицы ЛНРФото: Александр КОЦ
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Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не смогли проверить место размещения отведенного тяжелого вооружения в подконтрольном Украине районе Луганской области. Командование украинских силовиков не позволило им пройти на территорию проверки, сославшись на отсутствие разрешения.

«Двадцать третьего февраля офицер вооруженных сил Украины отказал патрулю СММ в доступе к месту размещения отведенного тяжелого вооружения в подконтрольном правительству районе Луганской области, сославшись на отсутствие разрешения от командования», - передает РИА Новости сообщение в пресс-службе миссии.

Миссия ОБСЕ также сообщила об использовании беспилотных летательных аппаратов силовиками Украины у линии соприкосновения в Донбассе. «СММ зафиксировала двух военнослужащих, державших два мини-БПЛА, и еще одного военнослужащего, в руках у которого была панель управления мини-БПЛА, вблизи Попасной», - сообщили в пресс-службе.

В декабре прошлого года kp.ru писал о том, что Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали большое количество украинской военной техники в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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