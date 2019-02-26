Медведев дал поручение определить меры по увеличению доходов россиян

СЕГОДНЯ 16:45 2019-02-26T16:45:46+03:00

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение высшим должностным лицам субъектов РФ до 1 мая провести анализ структуры доходов россиян и определить меры по их увеличению. Представить результаты анализа необходимо в Минтруд России и Минэкономразвития России. Об этом говорится в опубликованном перечне поручений, которые были даны по итогам Российского инвестиционного форума, прошедшего в Сочи.

«Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти) субъектов РФ провести анализ структуры денежных доходов населения и на его основе определить приоритетные меры по увеличению основных видов денежных доходов населения и представить результаты анализа в Минтруд России и Минэкономразвития России. Срок - до 1 мая 2019 года», - говорится в сообщение.

В декабре прошлого года премьер-министр заявил, что цифры по росту доходов россиян могут показаться незначительными, но, правительству удалось переломить тренд на падение реальных зарплат населения. Дмитрий Медведев подчеркнул, что рост заработной платы действительно есть, и это важно как для населения, так и для экономики всей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU