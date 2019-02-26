Представитель посольства США посетил арестованного инвестора Майкла Калви
Во вторник, 26 февраля, арестованного по делу о хищение 2,5 миллиарда рублей основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви посетили представитель посольство Соединенных Штатов для оказания консульской помощи.
В диппредставительстве сообщили, что только на 12-й день задержания им удалось посетить американского гражданина и предложить ему помощь.
"На 12-й день с момента задержания гражданина США Майкла Калви мы, наконец, получили разрешение от властей РФ на его посещение. Сегодня представитель посольства посетил Калви, чтобы оказать ему поддержку и предложить помощь посольства", - отмечается в сообщении, размещенном в Twitter аккаунте американской дипмиссии.
"Мы со всей серьезностью относимся к нашему праву регулярно посещать задержанных граждан США и заботиться о том, чтобы с ними обращались гуманно и предоставляли доступ к медицинской помощи", - добавили в консульстве.
Майкл Калви был задержан 15 февраля по подозрению в хищение 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Вместе с ним были арестованы еще пять человек, которых следствие считает сообщниками инвестора.
Сайт kp.ru сообщал том, что в субботу, 16 февраля, Басманный суд Москвы вынес решение арестовать предпринимателя и отправил в СИЗО на два месяца. Позже, 21 февраля, Следственный комитет России предъявил обвинение Калви по факту хищения крупной суммы денег у банка "Восточный".
ИСТОЧНИК KP.RU