2019-02-26T17:07:21+03:00
Экономика

Представитель посольства США посетил арестованного инвестора Майкла Калви

Сотрудник диппредставительства посетил основателя фонда Baring Vostok для того, чтобы предложить помощь и оказать поддержку
Елена Гильманова
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Майкл Калви в зале судаМайкл Калви в зале судаФото: REUTERS
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Во вторник, 26 февраля, арестованного по делу о хищение 2,5 миллиарда рублей основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви посетили представитель посольство Соединенных Штатов для оказания консульской помощи.

В диппредставительстве сообщили, что только на 12-й день задержания им удалось посетить американского гражданина и предложить ему помощь.

"На 12-й день с момента задержания гражданина США Майкла Калви мы, наконец, получили разрешение от властей РФ на его посещение. Сегодня представитель посольства посетил Калви, чтобы оказать ему поддержку и предложить помощь посольства", - отмечается в сообщении, размещенном в Twitter аккаунте американской дипмиссии.

"Мы со всей серьезностью относимся к нашему праву регулярно посещать задержанных граждан США и заботиться о том, чтобы с ними обращались гуманно и предоставляли доступ к медицинской помощи", - добавили в консульстве.

Майкл Калви был задержан 15 февраля по подозрению в хищение 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Вместе с ним были арестованы еще пять человек, которых следствие считает сообщниками инвестора.

Сайт kp.ru сообщал том, что в субботу, 16 февраля, Басманный суд Москвы вынес решение арестовать предпринимателя и отправил в СИЗО на два месяца. Позже, 21 февраля, Следственный комитет России предъявил обвинение Калви по факту хищения крупной суммы денег у банка "Восточный".

ИСТОЧНИК KP.RU

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