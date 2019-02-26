Медведев поручил проработать модель больницы со 100-процентным российским оснащением

СЕГОДНЯ 17:05 2019-02-26T17:05:08+03:00

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Во вторник, 26 февраля, появилась информация о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал ряд поручений по итогам Российского инвестиционного форума «Сочи-2019», который проходил в российском курортном городе 14-15 февраля этого года.

В частности, глава правительства попросил Минздрав и Минпромторг проработать модель больницы, полностью оснащенной отечественными медицинскими изделиями и расходными материалами. Как стало известно, ведомства должны представить свои предложения по созданию такого медучреждения до 5 июня текущего года.

«Минздраву России, Минпромторгу России представить предложения по созданию модели организации деятельности центральной районной больницы со 100% оснащением медицинскими изделиями и расходными материалами российского производства», - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте кабмина.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, Медведев, выступая на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2019», посоветовал гражданам нашей страны самим следить за своим здоровьем, а также рассказал, почему начал каждый день ходить в спортзал.

ИСТОЧНИК KP.RU