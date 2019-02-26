Онлайн-площадки сообщили о росте цен на авиабилеты в России

СЕГОДНЯ 19:00 2019-02-26T19:00:46+03:00

ФАС сообщил о том, что не поддерживают выводы о связи подорожания билетов из-за затрат авиакомпаний

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С конца 2018 года в России резко выросли цены на авиабилеты. Данную информацию "Комсомольской правде" подтвердили представители онлайн-площадок по продажи билетов.

Григорий Луговой, PR-менеджер сервиса Biletix, подтвердил радио "Комсомольская правда" факт подорожания билетов. По данным агентства, по внутренним направлениям средний чек на авиабилеты туда-обратно вырос с 11300 рублей до 13400 рублей, то есть примерно на 17 % и на 23% по зарубежным направлениям (с 18200 до 27000 тысяч). Самыми популярными внутренними направлениями уходящей зимы стали Москва, Сочи, Симферополь, Минводы и Санкт-Петербург. Заграница – это в основном ближайшие направления: Минск, Ереван, Тбилиси, а также Бангкок, Прага, Тель-Авив.

Наиболее подорожавшими оказались направления Москвы - Симферополь, Ростов-на-Дону - Самара. Среди международных маршрутов наибольший рост зафиксировали на рейсах Москва - Барселона и Петербург - Бангкок.

PR-менеджер сервиса Aviasales сообщил радио "Комсомольская правда", что по их данным цены выросли на внутренние и зарубежные направления на 7% и 5% соответственно. Он отметил, что заметно увеличился средний чек на перелеты в Азербайджан – 18 %, в Индию – на 12 % и в Таиланд – на 4 %. Однако, он обратил внимание на наличие подешевевших направлений, таких как Италия, куда билеты этой зимой подешевели на 10 %, Эмираты – на 9 %, Франция – туда билеты подешевели на 8 %.

По данным компании OneTwoTrip цены на внутренние рейсы выросли на 33% и 18% - на зарубежные. Эксперты отмечают, что авиакомпании были вынуждены поднять цены, чтобы компенсировать выросшие расходы. Однако в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что данное повышение цен на авиабилеты не связано с ростом затрат перевозчиков. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проверит информацию СМИ о подорожании авиабилетов, пишет РИА "Новости".

В январе прошлого kp.ru писал, что ФАС полгода проводил проверку и анализировал цены на авиабилеты, после чего составил план работы с авиакомпаниями над изменением алгоритма ценообразования - с тем, чтобы необоснованно цены не завышались.

ИСТОЧНИК KP.RU