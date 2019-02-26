Порошенко встретился с Волкером на борту американского эсминца в Одессе

СЕГОДНЯ 17:53 2019-02-26T17:53:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава украинского государства Петр Порошенко провел встречу со спецпредставителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером в Одессе.

"Президент Петр Порошенко в Одессе посетил эсминец «Дональд Кук» ВМС США, где провел встречу со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте пресс-службы президента Украины.

Порошенко назвал данную встречу "символической". В ходе переговоров он поблагодарил американского представителя за увеличение военного присутствия в Черном море. Это, по его мнению, является ответом на инцидент в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Со своей стороны, Волкер отметил, что США всегда будут "стоять рядом с Украиной и украинским народом на защите свободы и демократии". Как ранее сообщил kp.ru, ракетный эсминец USS «Дональд Кук» вошел в Одесский морской торговый порт. Предположительно он пробудет там до 27 февраля включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU