2019-02-26T17:53:27+03:00
Политика

Порошенко встретился с Волкером на борту американского эсминца в Одессе

Президент Украины назвал визит кораблей США демонстрацией сотрудничества между странами
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Порошенко назвал данную встречу "символической"Порошенко назвал данную встречу "символической"Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава украинского государства Петр Порошенко провел встречу со спецпредставителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером в Одессе.

"Президент Петр Порошенко в Одессе посетил эсминец «Дональд Кук» ВМС США, где провел встречу со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте пресс-службы президента Украины.

Порошенко назвал данную встречу "символической". В ходе переговоров он поблагодарил американского представителя за увеличение военного присутствия в Черном море. Это, по его мнению, является ответом на инцидент в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Со своей стороны, Волкер отметил, что США всегда будут "стоять рядом с Украиной и украинским народом на защите свободы и демократии". Как ранее сообщил kp.ru, ракетный эсминец USS «Дональд Кук» вошел в Одесский морской торговый порт. Предположительно он пробудет там до 27 февраля включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин переименовал Минвостокразвития РФ в министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики
Десантники получат комплекс, способный делать сверхточные 3D модели местности
Представитель Порошенко прокомментировала слова Тимошенко об импичменте
Первый серийный самолет МС-21 оборудуют российскими двигателями
Ученые доказали, что небольшая порция кофе помогает снижать аппетит
В Стамбуле прошли судебные слушания по делу об аресте судна Streamline с российским экипажем
Представитель посольства США посетил арестованного инвестора Майкла Калви
Медведев поручил проработать модель больницы со 100-процентным российским оснащением
Медведев дал поручение определить меры по увеличению доходов россиян
Вскрытие подтвердило самоубийство Игоря Малашенко
Украинские силовики не пустили миссию ОБСЕ проверить отведенное вооружение
СКР провел свыше 70 новых обысков по делу сенатора Арашукова
В Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина и Нетаньяху
Глава МИД Турции заявил об отсутствии у США четкой стратегии вывода войск из Сирии
ЕС призвал Индию и Пакистан к максимальной сдержанности
Медведев заявил, что в апреле появятся новые критерии получения соцпособия
Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами "Томагавк" зашел в Балтийское море
Патрушев заявил о подготовке США военного вторжения в Венесуэлу
Минпросвещения ужесточит экспертизу учебников
Гройсман обвинил "Нафтогаз" в провале планов по добыче газа