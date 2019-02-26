Представитель Порошенко прокомментировала слова Тимошенко об импичменте

СЕГОДНЯ 17:58 2019-02-26T17:58:00+03:00

По мнению Ирины Луценко, кандидат в президенты Украины от партии «Батькивщина» понимает, что может не попасть во второй тур предстоящих выборов [видео]

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Представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко прокомментировала слова лидера партии «Батькивщина» и кандидата на высший государственный пост Юлии Тимошенко об импичменте. По ее мнению, Тимошенко требует отстранить действующего главу государства от власти, так как «понимает, что не попадает во второй тур» предстоящих президентских выборов.

При этом Луценко назвала Порошенко «самым рейтинговым кандидатом, который выходит на первое место». «Юлия Тимошенко прекрасно понимает, что не попадает во второй тур, соответственно, вытягиваются все инсинуации для того, чтобы отвлечь внимание от обысков по подкупу избирателей», - цитируют представителя главы незалежной украинские СМИ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Юлия Тимошенко объявила о начале процедуры импичмента действующему президенту Украины после обнародованного журналистского расследования, в котором говорится о причастности окружения Порошенко к многомиллиардным хищениям в оборонной промышленности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/631689" frameborder="0"></iframe> Шествие в поддержку импичмента Петра Порошенко.Тысячи украинцев вышли на Майдан

ИСТОЧНИК KP.RU