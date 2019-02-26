Десантники получат комплекс, способный делать сверхточные 3D модели местности

СЕГОДНЯ 17:58 2019-02-26T17:58:24+03:00

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Российские десантники получат новую технику, которая будет делать фотосъемку местности и выдавать сверхточные карты. В составе комплекса беспилотники «Орлан -10» и центральный компьютер. Дроны будут проводить съемку с высоты и передавать данные в систему, а уже компьютер проанализирует сведения и создаст 3D модель местности.

Карты будут рассылать всем подразделениям, а уже на основе их можно будет

эффективно применять высокоточное оружие, планировать боевые операции и высадку вертолетных десантов.

Данные спецкомплексы уже поступили в ВДВ, подтвердили в Минобороны, и прошли испытания на учениях «Восток -2018». Комплекс представляет из себя 10 беспилотников и грузовой автомобиль со специальной аппаратурой.

Дроны «Орлан – 10» были разработаны в Санкт-Петербурге. Они относятся к классу средних, которые способны находиться в воздухе до 14 часов и преодолевать расстояния до 120 километров. Все это время машина передает картинку в режиме онлайн, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU