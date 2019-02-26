2019-02-26T19:46:41+03:00
Происшествия

В Шереметьево отменяют и задерживают рейсы из-за частного самолета

Эвакуация лайнера началась, взлетно-посадочная полоса работает с ограничениями [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В "Шереметьево" частный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Фото предоставлено "КП" очевидцемВ "Шереметьево" частный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Фото предоставлено "КП" очевидцем
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Частный самолет, который еще днем 26 февраля привез трех пассажиров из Баку, до сих пор не эвакуировали. Лайнер съехал со взлетно-посадочной полосы во время руления. Пассажиры и экипаж не пострадали.

- Сейчас самолет уже эвакуируют, - рассказали в «Шереметьево».

Все это время взлетно-посадочная полоса работает с ограничениями. Спустя несколько часов компания «Аэрофлот» приняла решение внести корректировки в расписание рейсов.

- В связи с закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево из-за выкатывания самолета авиакомпании Jet Air Group «Аэрофлот» вынужден скорректировать расписание 26 февраля, - сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

На данный момент отменено 15 рейсов (Белград, Рига, Осло, Брюссель и др.), изменено время вылета из «Шереметьево» - 11 рейсов, позже в Москву прилетят 28 самолетов, еще четыре рейса направлены на запасной аэропорт «Домодедово».

- Отмены только у компании «Аэрофлот», другие — вылетают, - сказали в справочной аэропорта.

В Шереметьево бизнес-джет выкатился за пределы ВПП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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