В Шереметьево отменяют и задерживают рейсы из-за частного самолета
Частный самолет, который еще днем 26 февраля привез трех пассажиров из Баку, до сих пор не эвакуировали. Лайнер съехал со взлетно-посадочной полосы во время руления. Пассажиры и экипаж не пострадали.
- Сейчас самолет уже эвакуируют, - рассказали в «Шереметьево».
Все это время взлетно-посадочная полоса работает с ограничениями. Спустя несколько часов компания «Аэрофлот» приняла решение внести корректировки в расписание рейсов.
- В связи с закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево из-за выкатывания самолета авиакомпании Jet Air Group «Аэрофлот» вынужден скорректировать расписание 26 февраля, - сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».
На данный момент отменено 15 рейсов (Белград, Рига, Осло, Брюссель и др.), изменено время вылета из «Шереметьево» - 11 рейсов, позже в Москву прилетят 28 самолетов, еще четыре рейса направлены на запасной аэропорт «Домодедово».
- Отмены только у компании «Аэрофлот», другие — вылетают, - сказали в справочной аэропорта.
В Шереметьево бизнес-джет выкатился за пределы ВПП.
ИСТОЧНИК KP.RU