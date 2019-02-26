В Шереметьево отменяют и задерживают рейсы из-за частного самолета

СЕГОДНЯ 18:25 2019-02-26T19:46:41+03:00

В "Шереметьево" частный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Фото предоставлено "КП" очевидцем

Изменить размер текста: A A

Частный самолет, который еще днем 26 февраля привез трех пассажиров из Баку, до сих пор не эвакуировали. Лайнер съехал со взлетно-посадочной полосы во время руления. Пассажиры и экипаж не пострадали.

- Сейчас самолет уже эвакуируют, - рассказали в «Шереметьево».

Все это время взлетно-посадочная полоса работает с ограничениями. Спустя несколько часов компания «Аэрофлот» приняла решение внести корректировки в расписание рейсов.

- В связи с закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево из-за выкатывания самолета авиакомпании Jet Air Group «Аэрофлот» вынужден скорректировать расписание 26 февраля, - сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

На данный момент отменено 15 рейсов (Белград, Рига, Осло, Брюссель и др.), изменено время вылета из «Шереметьево» - 11 рейсов, позже в Москву прилетят 28 самолетов, еще четыре рейса направлены на запасной аэропорт «Домодедово».

- Отмены только у компании «Аэрофлот», другие — вылетают, - сказали в справочной аэропорта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694232" frameborder="0"></iframe> В Шереметьево бизнес-джет выкатился за пределы ВПП.

ИСТОЧНИК KP.RU