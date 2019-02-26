Путин переименовал Минвостокразвития РФ в министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики
Во вторник, 26 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Минвостокразвития «функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития Арктики». Причем, как отмечается в документе, вместе с новой функцией ведомство получило и новое название - министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
«Переименовать министерство РФ по развитию Дальнего Востока в министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики», - говорится в указе главы нашего государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Также там отмечается, что данное решение принимается в целях повышения эффективности государственного управления в сфере развития Арктической зоны России.
ИСТОЧНИК KP.RU