Количество импортных авто выросло впервые на семь лет

СЕГОДНЯ 18:31 2019-02-26T18:31:24+03:00

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Доля импортных автомобилей на российском рынке выросла впервые за семь лет до 15,4%. Покупатели стали отдавать предпочтение более дорогим автомобилям иностранных брендов. Тем не менее, совсем скоро спрос может вернуться к отечественному производителю. В пользу этого говорит то, что в правительстве решили продлить с 1 марта господдержку по нескольким социальным проектам по приобретению авто. Но скидки будут предоставляться покупателям авто, которые платят более 1 миллиона рублей.

Сейчас соотношение импортных моделей и собранных в РФ примерно 20:80. В основном импортируется премиум-сегмент, покупатели предпочитают авто такого класса со сборкой именно за рубежом.

К тому же автодислеры отмечают, что спрос смещается с нижнего ценового сегмента (500 тыс. – 1,4 млн рублей) в средний (1,5–2,9 млн рублей) и премиум (более 3 млн рублей), пишет газета «Известия».

Ранее эксперты из проекта «Правильная цена» и компании «Автостат Инфо» проанализировали, как меняется стоимость подержанных авто. В выборку попали машины 2015 года выпуска. В этом году у них заканчивается гарантийная поддержка, а это причина для первой продажи машины.

ИСТОЧНИК KP.RU