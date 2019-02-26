2019-02-26T19:14:38+03:00
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Синод РПЦ сменил наместника Троице-Сергиевой лавры

Новым главой святыни назначен епископ Бронницкий Парамон
Марина ВЕНЦОВА
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Свято-Троицкая Сергиева лавра является одним из самых крупных православных мужских ставропигиальных монастырей РоссииСвято-Троицкая Сергиева лавра является одним из самых крупных православных мужских ставропигиальных монастырей РоссииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Священный синод Русской православной церкви в ходе заседания во вторник принял решение сменить наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Об этом сообщили в пресс-службе Московского патриархата РПЦ.

"Члены Священного синода постановили освободить архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста, викария Патриарха Московского и всея Руси, от должности наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, новым наместников лавры принято решение назначить епископа Бронницкого Парамона, викария Патриарха Московского и всея Руси. В связи с этим он уйдет с должности наместника Донского монастыря в Москве.

Наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры архиепископ Сергиево-Посадский, викарий Патриарха Московского и всея Руси Феогност был назначен 30 ноября 1988 года.

Свято-Троицкая Сергиева лавра, как сообщилось на сайте kp.ru, является одним из самых крупных православных мужских ставропигиальных монастырей России. Эта святыня была основана еще в 1337 году Сергием Радонежским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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