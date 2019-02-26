Самыми продаваемыми авто в России стали «Лада Гранта» и «Лада Веста»

СЕГОДНЯ 18:49 2019-02-26T18:49:29+03:00

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В России по итогам 2018 года увеличились объемы производства автомобилей на 14%. Такую статистику привел глава Минпромторга Денис Мантуров. Активнее всего покупают «Ладу Гранту» и «Ладу Весту», на них пришлось 85% всего отечественного авторынка. Продажи растут благодаря программам господдержки.

Эксперты полагают, что если рынок будет и дальше восстанавливаться такими темпами, необходимость в госпрограммах постепенно отпадет, уверены опрошенные «Известиями» эксперты.

— Впервые за прошлый год вышли из рецессии, и общий рынок подрос — почти 1,9 миллиона автомобилей, из них 1 миллион 752 штук произведено нашими предприятиями, — отчитался Мантуров.

Продажи будут увеличиваться и в 2019 году, уверены в ведомстве. Рост составит 6-7% от нынешнего показателя. Этому поспособствуют государственные программы поддержки, которые начнут действовать с 1 марта. Это программы «Первый автомобиль» и «Скорая помощь». Обе программы предполагают скидки при оплате первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости авто, а кредитным организациям компенсируют разницу из бюджета, пишет газета «Известия».

Кстати, доля импортных автомобилей на российском рынке выросла впервые за семь лет до 15,4%. Покупатели стали отдавать предпочтение более дорогим автомобилям иностранных брендов. Тем не менее, совсем скоро спрос может вернуться к отечественному производителю.

ИСТОЧНИК KP.RU