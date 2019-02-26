The Economist назвал десять угроз мировой экономике

СЕГОДНЯ 18:51 2019-02-26T18:51:23+03:00

Больше всего, по мнению экспертов, следует опасаться перерастания конфликта между США и Китаем в полномасштабную торговую войну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Больше всего, по мнению экспертов, следует опасаться перерастания конфликта между США и Китаем в полномасштабную торговую войну [видео]

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Эксперты британского журнала The Economist выяснили, что больше всего угрожает мировой экономике в 2019 году.

Так, наиболее серьезной угрозой специалисты назвали возможность перерастания конфликта между США и Китаем в полномасштабную торговую войну. По мнению экспертов, такое развитие событий будет «иметь крайне тяжелые последствия».

Еще одним риском составители рейтинга считают возможную рецессию экономики США из-за больших долгов американских компаний. По их данным, рост ВВП Соединенных Штатов замедлится в 2019 году до 2,3%, а в 2020-м - до 1,5%. Это, как утверждают специалисты, «значительно усугубит замедление мировой экономики», так как многие страны пострадают от спада спроса в США и ослабления потока инвестиций.

В первую тройку экономических угроз попал и возможный широкомасштабный кризис на развивающихся рынках. Как заметили эксперты, в прошлом году экономики многих развивающихся стран пострадали от валютных кризисов, а в этом году ситуация, по их мнению, может ухудшиться.

Кроме того, в десятку мировых экономических угроз британские специалисты включили также вероятность обвала экономики КНР, резкий скачок цен на нефть, начало военных действий из-за островов в Южно-Китайском море, войну на Корейском полуострове, Brexit без сделки и начало банковского кризиса в Италии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="286" src="https://www.kp.ru/video/embed/423864" frameborder="0"></iframe> Угол зрения: Китай в мировой экономике.Известный публицист, научный редактор журнала «Эксперт» Александр Привалов обсуждает с гостем студии значимые экономические, политические и культурные события. Эфир 18 мая 2010г. Гость студии - Андрей Островский, зам.директора Института Дальнего востока РАН. «Эксперт-ТВ» - телевизионный проект журнала «Эксперт» (ведущего еженедельного делового журнала, 15 лет на рынке деловых СМИ). Теперь «Эксперт» можно не только читать, но и смотреть! Сайт "Эксперт-ТВ"Олег ИВАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU