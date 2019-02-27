2019-02-27T03:07:33+03:00
Политика

Порошенко обвинил РФ в кибератаках на украинский ЦИК

Президент Украины сообщил о разработке в СНБО совместно с СБУ, полицией и американскими партнерами защиты для Центральной избирательной комиссии
Елена Гильманова
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Порошенко обвинил РФ в кибератаках на украинский ЦИКПорошенко обвинил РФ в кибератаках на украинский ЦИКФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что 24 и 25 февраля сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК) подвергся кибератакам со стороны России. Об этом он сообщил во вторник, 26 февраля, на встрече с представителями IT-сектора, где Порошенко рассказывал о разработке Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) совместно со Службой безопасности Украины, полицией и американскими партнерами механизмов защиты Центральной избирательной комиссии.

«В СНБО разработаны механизмы защиты совместно с департаментом информационной безопасности Службы безопасности Украины, полицией по киберзащите Центральной избирательной комиссии совместно с нашими американскими партнерами. Потому что вчера и позавчера произошли DdoS-атаки со стороны РФ», - сказал украинский президент на встрече с представителями IT-сектора.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что серверы ЦИК Украины будут защищены от кибератак во время президентских выборов.

Сегодня kp.ru сообщил о том, что Порошенко подписал закон о запрете наблюдателям ОБСЕ от России принимать участие в президентских выборах в Украине.

Напомним, что выборы на Украине состоятся 31 марта. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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