Жена Георгия Данелия сообщила об улучшении состояния режиссера
Во вторник, 26 февраля, стало известно об улучшении состояния здоровья режиссера Георгия Данелия. По слова его супруги Галины, народного артиста СССР вывели из искусственной комы.
«Георгия Николаевича вывели из комы, его состояние улучшилось», - сказала Галина Данелия «Интерфаксу».
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 24 февраля, появилась информация о том, что Георгия Данелия попал в реанимации одной из московских клиник. Причем сначала врачи решили, что у него пневмоторакс (скопление газов в грудной клетке), однако позже была диагностирована пневмония. Как отмечалось, в результате режиссеру провели вентиляцию легких и выровняли дыхание, а через несколько часов после госпитализации народного артиста СССР ввели в состояние искусственной комы.
Георгий Данелия отметил свой юбилей на сцене.25 августа юбилей отметил классик отечественного кинематографа Георгий Данелия, снявший легендарные фильмы «Я шагаю по Москве», «Афоня», «Мимино», «Кин-дза-дза!», «Осенний марафон».Мила СТРИЖ
ИСТОЧНИК KP.RU
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