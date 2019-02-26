Жена Георгия Данелия сообщила об улучшении состояния режиссера

СЕГОДНЯ 19:10 2019-02-26T19:10:01+03:00

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Во вторник, 26 февраля, стало известно об улучшении состояния здоровья режиссера Георгия Данелия. По слова его супруги Галины, народного артиста СССР вывели из искусственной комы.

«Георгия Николаевича вывели из комы, его состояние улучшилось», - сказала Галина Данелия «Интерфаксу».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 24 февраля, появилась информация о том, что Георгия Данелия попал в реанимации одной из московских клиник. Причем сначала врачи решили, что у него пневмоторакс (скопление газов в грудной клетке), однако позже была диагностирована пневмония. Как отмечалось, в результате режиссеру провели вентиляцию легких и выровняли дыхание, а через несколько часов после госпитализации народного артиста СССР ввели в состояние искусственной комы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="286" src="https://www.kp.ru/video/embed/429965" frameborder="0"></iframe> Георгий Данелия отметил свой юбилей на сцене.25 августа юбилей отметил классик отечественного кинематографа Георгий Данелия, снявший легендарные фильмы «Я шагаю по Москве», «Афоня», «Мимино», «Кин-дза-дза!», «Осенний марафон».Мила СТРИЖ

ИСТОЧНИК KP.RU