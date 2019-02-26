Опеку бабушки над мальчиком, оставленным матерью в парке «Лосиный остров», отменили

СЕГОДНЯ 19:31 2019-02-26T19:31:29+03:00

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Во вторник, 26 февраля, стало известно об отмене решения о передаче под опеку бабушке шестилетнего мальчика, оставленного матерью в парке «Лосиный остров».

Как выяснилось, решение об установлении временной опеки было отменено после того, как об этом попросил Следственный комитет России (СКР). Дело в том, что следователи посчитали решение социальных служб преждевременным и необоснованным, «поскольку еще не установлена роль каждого из членов семьи ребенка в произошедшем».

«Следственными органами СКР сегодня (26 февраля) внесено представление в адрес начальника отдела социальной защиты населения района Братеево Москвы с просьбой отменить решение об установлении временной опеки над ребенком. И сегодня же решение о передаче ребенка под опеку бабушке отменено», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СКР.

Также там отмечается, что при решении дальнейшей судьбы пострадавшего мальчика, который, кстати, в настоящее время все еще находится в больнице, «прежде всего должны учитываться его интересы».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, по данным следствия, вечером 17 февраля мать шестилетнего мальчика Надежда Куликова привезла его в парк «Лосиный остров» и оставила там одного. В итоге ребенок пробыл на холоде почти 13 часов и получил сильное переохлаждение. Спасли же его случайные прохожие: малыша нашли в окрестностях парка - по словам очевидцев, с пакетом на голове, который был примотан скотчем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693611" frameborder="0"></iframe> Страх и ненависть в «Лосином острове»: история «потерявшегося мальчика».«Почувствуй то же, что собака», - за издевательство над мопсом мама надела шестилетнему сыну пакет на голову. Ребёнок бродил с ним по «Лосиному острову» целую ночь…

ИСТОЧНИК KP.RU