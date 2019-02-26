СЕГОДНЯ 20:19 2019-02-26T20:19:42+03:00

Четыре автомобиля столкнулись на юге Москвы Фото: кадр с видео

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал [видео]

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Во вторник, 26 февраля, ДТП с участием четырех автомобилей случилось на юге Москвы.

Как рассказали «Комсомольской правде» очевидцы, на Липецкой улице газель, груженная овощами, влетела в фуру. При этом от удара ее выкинуло на машину марки «Шкода». Кроме того, судя по видео с места аварии, еще одна легковушка также получила серьезные повреждения в результате ДТП.

Между тем, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kp.ru/video/embed/694190" frameborder="0"></iframe> В Москве газель, груженная овощами, влетела в фуру.От удара ее выкинуло на легковое авто Шкода

Кстати, напомним о другом массовом ДТП, недавно случившемся в Москве. Так, как сообщал сайт kp.ru, в середине января этого года на Московской кольцевой автодороге грузовик протаранил сразу 12 автомобилей. Тогда также никто не пострадал. При этом последствия аварии попали на видео: на той записи видно, что грузовая машина в итоге опрокинулась.

ИСТОЧНИК KP.RU