Четыре автомобиля столкнулись на юге Москвы
Во вторник, 26 февраля, ДТП с участием четырех автомобилей случилось на юге Москвы.
Как рассказали «Комсомольской правде» очевидцы, на Липецкой улице газель, груженная овощами, влетела в фуру. При этом от удара ее выкинуло на машину марки «Шкода». Кроме того, судя по видео с места аварии, еще одна легковушка также получила серьезные повреждения в результате ДТП.
Между тем, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
В Москве газель, груженная овощами, влетела в фуру.От удара ее выкинуло на легковое авто Шкода
Кстати, напомним о другом массовом ДТП, недавно случившемся в Москве. Так, как сообщал сайт kp.ru, в середине января этого года на Московской кольцевой автодороге грузовик протаранил сразу 12 автомобилей. Тогда также никто не пострадал. При этом последствия аварии попали на видео: на той записи видно, что грузовая машина в итоге опрокинулась.
ИСТОЧНИК KP.RU