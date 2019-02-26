2019-02-26T21:17:51+03:00
Политика

Полковник Квачков назвал реформирование армии необходимым процессом

Вышедший на свободу экс-сотрудник ГРУ ответил на вопросы ведущего в эфире Радио "Комсомольская правда" [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков. Фото: Станислав Красильников/ТАССПолковник ГРУ в отставке Владимир Квачков. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Полковник Владимир Квачков назвал реформирование армии совершенно закономерным и необходимым процессом. Соответствующее заявление было сделано во вторник, 26 февраля, в прямом эфире на Радио "Комсомольская правда"

"Само по себе реформирование армии это совершенно закономерный, более того, необходимый процесс. Если армия не приводится в соответствие с изменениями в военном деле, с геополитическими и другими угрозами, то эта армия, в конце концов, всегда будет готовиться к прошедшей войне. Я противник не собственно самих реформ, а их целей и задач", - сказал Квачков.

Полковник Квачков против журналиста Шевченко.Какой должна быть современная Россия? В прямом эфире радио "Комсомольская правда" выясняет полковник ГРУ в отставки Владимир Квачков и журналист Максим Шевченко. Как изменилась наша страна за те годы, пока Квачков сидел в тюрьме? Задавайте свои вопросы Квачкову и Шевченко. Звонить в прямой эфир можно по телефону 8-800-200-97-02. Или писать сообщения на WhatsApp и Viber (номер +7-967-200-97-02).

Напомним, что Квачков трижды становился фигурантом судебных разбирательств. В марте 2005 года его арестовали по обвинению в подготовке покушения на Анатолия Чубайса, который тогда занимал пост главу РАО ЕЭС России. Проведя три года в тюрьме, полковник был полностью оправдан, однако через несколько лет его снова задержали, но уже по обвинению в содействии терроризму и попытке организации вооруженного мятежа. Тогда экс-сотрудник ГРУ получил восемь лет лишения свободы, а в августе 2017 года к этому сроку прибавили еще полтора года за "возбуждение ненависти" из-за его видеообращения, отправленного прямо из колонии.

Сайт kp.ru писал о том, что Квачков досрочно вышел на свободу ровно неделю назад после того, как в России вступил в силу закон о замене уголовного наказания за экстремизм на административное.

Смотрите видеотрансляцию выступления экс-полковника ГРУ на сайте "Комсомольская правда".

ИСТОЧНИК KP.RU

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