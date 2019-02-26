Полковник Квачков ответил на вопрос о своем уголовном деле

СЕГОДНЯ 20:41 2019-02-26T20:48:30+03:00

Экс-сотрудник ГРУ вышел на свободу после 11 лет заключения и пришел в студию Радио "Комсомольская правда" [видео]

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Полковник Владимир Квачков рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" о том, что действительно готовил вооруженное восстание. Соответствующий вопрос задал ему военный обозреватель "КП" Виктор Баранец.

Экс-сотрудник разведывательной службы рассказал, что в назначенный день несколько сотен бывших военнослужащих должны были собраться в лесу под Ковровом, завладеть техникой местной дивизии - танками, БМП и др., а после выдвинуться на Владимир и захватить его в качестве "первичного очага". Лишь потом должен был состояться поход на Москву.

Полковник Квачков против журналиста Шевченко.Какой должна быть современная Россия? В прямом эфире радио "Комсомольская правда" выясняет полковник ГРУ в отставки Владимир Квачков и журналист Максим Шевченко. Как изменилась наша страна за те годы, пока Квачков сидел в тюрьме? Задавайте свои вопросы Квачкову и Шевченко. Звонить в прямой эфир можно по телефону 8-800-200-97-02. Или писать сообщения на WhatsApp и Viber (номер +7-967-200-97-02).

При этом Квачков указал на то, что к удачному восстанию обычно примыкают, от неудачного - отказываются. Первое называют революцией, а второе - мятежом. И в случае провала люди оказываются в тюрьме.

"Место очень хорошее для осмысления, я вам скажу. Очень хорошее. Я стал постепенно искать причины в себе и многое понял", - подытожил полковник.

Сайт kp.ru писал о том, что Квачков досрочно вышел на свободу всего неделю назад после того, как провел в тюрьме более 11 лет.

Смотрите видеотрансляцию его выступления на сайте "Комсомольская правда".

ИСТОЧНИК KP.RU