СЕГОДНЯ 21:10 2019-02-26T21:10:57+03:00

Кортеж Порошенко едва не застрял посреди разбитой дороги под Львовом Фото: кадр с видео

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Визит президента Украины Петра Порошенко в Львовскую область в рамках его предвыборного турне по стране нельзя назвать удачным. Так, сначала на митинге в городе Жолкве глава незалежной назвал свою же страну «агрессором», а чуть позже его кортеж едва не застрял посреди разбитой дороги под Львовом.

Так, мэр Червонограда Андрей Залевский опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором запечатлено, как кортеж украинского лидера сталкивается с неожиданными трудностями, пытаясь проехать по разбитой дороге. На кадрах видно, что автоколонне пришлось значительно снизить скорость из-за дорожных ям. В итоге даже образовалась своеобразная пробка.

Кортеж Порошенко едва не застрял посреди разбитой дороги под Львовом.

Кстати, напомним, тот момент, когда Порошенко во время агитационной речи называет свою страну «агрессором», также попал на видео. Так, президент незалежной не только насмешил своих слушателей в зале, но и снова стал объектом для насмешек в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU