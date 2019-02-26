2019-02-26T21:27:54+03:00
Политика

Джигурда встал на сторону Шнурова в вопросе введения цензуры для музыкантов

При этом артист заявил, что понимает и позицию оппонента лидера "Ленинграда" депутата Виталия Милона, который пришел в студию Радио "Комсомольская правда"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Звезда российской поп-сцены Никита ДжигурдаЗвезда российской поп-сцены Никита ДжигурдаФото: ТАСС
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Актер и поп-исполнитель Никита Джигурда встал на сторону лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова в вопросе относительно того, допустимо ли использование мата в искусстве, в частности, среди музыкантов.

При этом шоумен заявил, что понимает, как своего коллегу, так и депутата Госдумы Виталия Милонова, который хочет ввести цензуру.

"Я музыкант, артист, творческий человек и философ, поэтому я сразу скажу о том, что я понимаю позицию Виталия Милонова, понимаю позицию Сергея Шнурова и сейчас выступлю в роли адвоката Сергея Шнурова, поскольку его здесь нет", заявил Джигурда в эфире Радио "Комсомольская правда".

По его мнению, объявлять мат в литературном русском языке нормой не стоит, однако бранные слова использовали все классики отечественной литературы, в том числе Александр Пушкин, Сергей Есенин, Иосиф Бродский. Но дело даже не в этом, поскольку нецензурная речь используется россиянами в основном для оскорблений. Кроме того, у человека в этот момент выделяются гормоны, которые помогают терпеть боль. Джигурда указал на то, что в данном случае не стоит неправильно воспринимать причинно-следственную связь.

"Либо наладить жизнь людей так, чтобы они не матерились, и чтобы они не делали своим кумиром того, кто слыша их, видя, как они живут, не может им ничем помочь, потому что власти у него нет, но он может творчески переработать их настроения", - подытожил артист.

Напомним, что Милонов давно пытался запретить матерные песни Шнурова, однако удостаивался лишь колких стишков в ответ. Более того, певец пожаловался на депутата в парламентскую комиссию по этике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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