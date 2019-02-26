В Минздраве назвали средний возраст начала половой жизни россиян
В министерстве здравоохранения РФ назвали средний возраст начала половой жизни россиян. По словам главного внештатного специалиста по репродуктивному здоровью Минздрава Олега Аполихина, это 16-17 лет. При этом средний возраст вступления в брак для женщин составляет 24-26 лет, а для мужчин - 26-29 лет.
Таким образом, как отметил эксперт, с момента первой интимной близости до свадьбы проходит много времени, поэтому некоторые успевают «накопить» массу заболеваний, передающихся половым путем.
«Сегодня (средний) возраст сексуального дебюта для девушки составляет 16-17 лет... Для молодого человека - 16-17 лет, а для многих значительно раньше», - сказал Аполихин в ходе круглого стола «Актуальные вопросы сохранения здоровья мужского населения» в Совете Федерации.
Причем в Минздраве, как оказалось, серьезно обеспокоены этими данными, ведь все это отрицательно сказывается на деторождении. По сведениям Олега Аполихина, в настоящее время 77,4% женщин, которые готовятся рожать, уже имеют какие-то патологии, передает РИА Новости.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, как россияне относятся к идее введения в школах уроков полового просвещения. Как оказалось, большинство граждан считают, что занятия подобного рода должны проводиться в образовательных учреждениях.
ИСТОЧНИК KP.RU