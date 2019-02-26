2019-02-26T21:32:39+03:00
Здоровье

В Минздраве назвали средний возраст начала половой жизни россиян

В ведомстве обеспокоены тем, что с момента первой интимной близости до свадьбы проходит много времени
Дарья ИВАШКИНА
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В Минздраве назвали средний возраст начала половой жизни россиянВ Минздраве назвали средний возраст начала половой жизни россиянФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В министерстве здравоохранения РФ назвали средний возраст начала половой жизни россиян. По словам главного внештатного специалиста по репродуктивному здоровью Минздрава Олега Аполихина, это 16-17 лет. При этом средний возраст вступления в брак для женщин составляет 24-26 лет, а для мужчин - 26-29 лет.

Таким образом, как отметил эксперт, с момента первой интимной близости до свадьбы проходит много времени, поэтому некоторые успевают «накопить» массу заболеваний, передающихся половым путем.

«Сегодня (средний) возраст сексуального дебюта для девушки составляет 16-17 лет... Для молодого человека - 16-17 лет, а для многих значительно раньше», - сказал Аполихин в ходе круглого стола «Актуальные вопросы сохранения здоровья мужского населения» в Совете Федерации.

Причем в Минздраве, как оказалось, серьезно обеспокоены этими данными, ведь все это отрицательно сказывается на деторождении. По сведениям Олега Аполихина, в настоящее время 77,4% женщин, которые готовятся рожать, уже имеют какие-то патологии, передает РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, как россияне относятся к идее введения в школах уроков полового просвещения. Как оказалось, большинство граждан считают, что занятия подобного рода должны проводиться в образовательных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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