Джигурда: Лазарев и Билан против матерных песен Шнурова, потому что он их конкурент

СЕГОДНЯ 21:37 2019-02-26T21:37:47+03:00

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Российский актер, певец и кинорежиссер Никита Джигурда считает, что многие исполнители выступают против матерных песен Сергея Шнурова, поскольку он является их конкурентом. Такое мнение звезда поп-сцены озвучил в эфире Радио "Комсомольская правда", в студи которого во вторник, 26 февраля, пришел также один из участников скандала, депутат Виталий Милонов.

Сайт kp.ru писал о том, что парламентарий давно призывает ввести цензуру в музыкальной сфере. Так, в частности, его не устраивают матные песни группы "Ленинград". Лидер музыкального объединения сначала отвечал на претензии своего оппоненты бранными стишками, а потом и вовсе подал жалобу в комитет Госдумы по этике.

"Я против запрета мата, как приправы, но я понимаю Виталия, когда он говорит о внутренней позиции, что человек на этом просто делает деньги. Но здесь весь шоу-бизнес такой. И тот же (Сергей) Лазарев, и (Дмитрий) Билан с ребятами - они против Шнура, потому что он конкурент. Потому, что он выходит и соединяет, казалось бы, несоединимое", - прокомментировал ситуацию Джигурда.

Стоит отметить, что артист изначально встал на сторону своего коллеги. Шоумен указал на то, что даже русские классики использовали мат в своих произведениях, а обычные люди до сих пор используют нецензурную брань, чтобы преодолевать боль.

ИСТОЧНИК KP.RU