2019-02-26T21:52:02+03:00
Политика

Балтийский флот следит за американским эсминцем «Грейвли»

Ранее корабль ВМС США, пройдя пролив Большой Бельт, вошел в акваторию Балтийского моря
Дарья ИВАШКИНА
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Ракетный эсминец ВМС США «Грейвли»Ракетный эсминец ВМС США «Грейвли»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 26 февраля, в Минобороны РФ подтвердили, что ракетный эсминец военно-морских сил (ВМС) США «Грейвли» (USS Gravely), пройдя пролив Большой Бельт, вошел в акваторию Балтийского моря.

При этом, как заметили в оборонном ведомстве, в настоящее время корабли российского Балтфлота осуществляют непрерывное слежение за американским судном, способным нести до 56 крылатых ракет «Томагавк» с дальностью действия 1,6 тысячи километров. «Назначенными силами и средствами Балтийского флота организовано непрерывное слежение за американским эсминцем», - цитирует российских военных ТАСС.

Также в Национальном центре управления обороной РФ, входящем в Минобороны, уточнили, что американские корабль зашел в акваторию Балтийского моря в 14:00 мск вторника.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в текущем году это уже второй заход «Грейвли» в Балтийское море. Так, в январе эсминец находился там в общей сложности 19 дней. Причем тогда его сразу же взяли на сопровождение корабли российского Балтфлота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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