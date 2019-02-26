2019-02-26T22:06:03+03:00
Звезды

Джигурда: мат помогает терпеть боль и "выпускать пар"

Российский артист пришел в студию Радио "Комсомольская правда" и рассказал о пользе использования нецензурной брани в речи
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российский поп-исполнитель Никита ДжигурдаРоссийский поп-исполнитель Никита ДжигурдаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Российский поп-исполнитель Никита Джигурда считает, что использование мата в обычной жизни и в искусстве, помогает людям преодолевать боль и "выпускать пар". Более того, по словам артиста, в далекой языческой Руси так называемой бранная речь была сакральной, и использовали ее жрецы.

Таким образом певец прокомментировал резонансный спор между лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым и депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Именно с парламентарием Джигурда и пришел в студию Радио "Комсомольская правда" в этот вторник, 26 февраля.

"Мы отражаем действительность. Ученые доказали - мат позволяет терпеть боль. <...> Вопрос не в запрете мата, а в том, когда при помощи мата манипулируют людьми", - заявил звезда поп-сцены.

По его мнению, нецензурная брань действительно плоха лишь в том случае, если ее используют для потакания низшим интересам людей, а не для демонстрации достоинств мировой культуры.

"Я отношусь по-другому к творчеству Шнура, потому что знаю, что тех людей, которых он вирусом своим заразил, я смогу через этот вирус вывести на более высокий уровень при помощи мата по вертикали", - подытожил Джигурда.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее артист прокомментировал также недовольство других исполнителей творчеством Сергея Шнурова. Так, по мнению Джигурды, тот же самый Дмитрий Билан отрицательно отзывается о песнях группы "Ленинград" из-за высокой конкуренции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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