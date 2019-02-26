В Совфеде заявили, что не имеют отношения к идее обследовать молодоженов на бесплодие

СЕГОДНЯ 22:15 2019-02-26T22:15:28+03:00

Как уточнили в верхней палате парламента, это предложение было сделано участниками круглого стола «Актуальные вопросы сохранения здоровья мужского населения» не из числа сенаторов

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Во вторник, 26 февраля, в Совете Федерации (СФ) заявили, что не имеют отношения к таким идеям, как обследовать молодоженов на бесплодие и разработать специальные приложения для телефонов, формирующие позитивное репродуктивное поведение. Как заметили в верхней палате российского парламента, эти предложения были сделаны участниками круглого стола «Актуальные вопросы сохранения здоровья мужского населения», которые сенаторами не являются.

При этом первый заместитель глава комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян подчеркнул, что членам Совфеда еще только предстоит обсудить проект рекомендаций, утвержденный по итогам круглого стола. «То, что исходит именно от комитета по социальной политике - это комплексная программа с участием главных внештатных специалистов минздрава, рабочей группы РАН по сохранению мужского здоровья, в течение двух месяцев она будет подготовлена. Наша программа будет более комплексной и серьезной», - приводит слова Каграманяна ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, именно в ходе круглого стола «Актуальные вопросы сохранения здоровья мужского населения» представитель Минздрава назвал средний возраст начала половой жизни россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU