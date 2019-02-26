Мэр Риги Нил Ушаков объявил о планах участвовать в выборах в Европарламент

СЕГОДНЯ 22:36 2019-02-26T22:36:06+03:00

При этом градоначальник заявил о намерении «защищать рижан на уровне Европы»

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Во вторник, 26 февраля, мэр Риги Нил Ушаков объявил о планах участвовать в предстоящих в мае выборах в Европарламент (ЕП). При этом градоначальник отметил, что власти Латвии «фактически ведут войну» против рижан, поэтому он намерен «защищать Ригу на уровне Европы».

«Против нас фактически ведется война. <…> Единственное решение - защищать Ригу на уровне Европы. Я буду бороться, используя все инструменты», - приводит слова Ушакова РИА Новости.

Причем политик назвал это решение самым сложным в своей карьере, ведь в случае избрания в Европарламент ему придется оставить пост мэра Риги. Однако, как заметил градоначальник, в латвийской столице после его ухода останется работать профессиональная команда.

Стоит отметить, что на выборы в ЕП Нил Ушаков, как ожидается, пойдет со своим бывшим заместителем Андрисом Америксом.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно Ушаков чуть не лишился поста мэра латвийской столицы из-за коррупционного скандала на муниципальном предприятии общественного транспорта Rigas satiksme (RS).

ИСТОЧНИК KP.RU