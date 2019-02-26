МИД Пакистана пообещал дать «адекватный ответ» на удар ВВС Индии

26 Февр. 23:03 2019-02-26T23:03:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 26 февраля, МИД Пакистана прокомментировал удар военно-воздушных сил (ВВС) Индии по тренировочному лагерю террористов, расположенному в пакистанской части Кашмира. Так, в дипведомстве назвали случившееся «актом агрессии» и пообещали дать «адекватный ответ».

«Действующий секретарь по иностранным делам МИД Пакистана вызвал временного поверенного в делах посольства Индии в Исламабаде <...> и заявил ему, что агрессия со стороны Индии создает угрозу миру и стабильности в регионе и Исламабад даст на нее адекватный ответ», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства иностранных дел Пакистана.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, во вторник утром, 26 февраля, многоцелевые индийские истребители нанесли удар по крупному тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в пакистанской части Кашмира. Как отмечалось, самолеты сбросили несколько управляемых бомб. При этом в Нью-Дели подчеркнули, что превентивный удар был «абсолютно необходим», так как боевики готовили атаки с участием смертников в различных районах Индии.

ИСТОЧНИК KP.RU