СКР задержал еще двоих подозреваемых по делу сенатора Арашукова

26 Февр. 23:26 2019-02-26T23:37:40+03:00

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Во вторник, 26 февраля, Следственный комитет России сообщил о задержании еще двух подозреваемых по уголовному делу об убийстве двух человек и хищениях газа на Северном Кавказе.

«Задержаны еще двое подозреваемых: бывший генеральный директор ОАО «Ессентукская Теплосеть» Замир Борисов (в настоящее время занимает должность заместителя директора по общим вопросам в АО «Газпром газораспределение Ставрополь») и и.о. директора филиала ООО «Газпроммежрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе Ирина Валешная», - говорится в сообщении СКР.

По данным следствия, они получали деньги от промышленных потребителей газа, вскоре им предъявят обвинения и изберут меру пресечения.

Кроме того, еще двое – Уали Евгамуков и Умар Калмыков – объявлены в розыск. Расследование уголовного дела о хищении газа на сумму не менее 30 миллиардов рублей продолжается.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во вторник следователи провели свыше 70 обысков в домах подозреваемых и на предприятиях, расположенных в 22 городах в Ставропольском крае, Карачаево-Черкессии и Дагестане. Основными фигурантами уголовного дела являются 32-летний сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков.

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ИСТОЧНИК KP.RU