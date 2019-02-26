2019-02-26T23:28:21+03:00
В мире

В Дублине вандалы обезглавили мумию крестоносца

Кроме того, злоумышленники осквернили и 400-летние останки монахини
Дарья ИВАШКИНА
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В Дублине вандалы обезглавили мумию крестоносцаВ Дублине вандалы обезглавили мумию крестоносцаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 26 февраля, стало известно, что в ночь на минувшее воскресенье вандалы атаковали крипту церкви святого Михана, расположенную в столице Ирландии Дублине.

Как выяснилось, злоумышленники взломали стальную дверь усыпальницы, зашли внутрь, открыли гроб с телом 800-летнего крестоносца и оторвали предполагаемому участнику Крестового похода голову, которую затем к тому еще и похитили. Кроме того, от рук вандалов пострадали 400-летние останки монахини и соседнее с ней захоронение.

Стоит отметить, что отсутствие головы у крестоносца заметил туристический гид, когда в понедельник, 25 февраля, открывал церковь для посетителей.

Архидьякон Дэвид Пирпойнт, комментируя случившееся, признался, что сильно расстроен тем, что церковь вновь стала объектом вандализма. Последний раз вандалы атаковали церковь святого Михана в 1996 году, пишет The Irish Times.

ИСТОЧНИК KP.RU

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