Следующие слушания по делу Бутиной в США пройдут 28 марта

СЕГОДНЯ 00:29 2019-02-27T00:49:52+03:00

Мария Бутина была арестована в США еще 15 июля 2018 года Фото: REUTERS

Судья считает, что вскоре после этого можно будет определиться и с датой вынесения приговора россиянке

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Следующие слушания по делу арестованной в США по подозрению в шпионаже гражданки России Марии Бутиной пройдут 28 марта.

Председательствующая на процессе судья Таня Чаткэн предложила защите и обвинению выбрать, когда провести заседание – в конце марта или в начале апреля, в итоге обе стороны устроила именно эта дата. Причем адвокат подсудимой просил провести слушания как можно раньше, чтобы «продвигаться дальше», а прокуроры заявили, что пока не готовы говорить о том, когда Бутиной может быть вынесен приговор.

Судья Таня Чаткэн выразила надежду, что стороне хватит времени на завершение расследования, добавив, что назначить дату вынесения приговора удастся вскоре после следующих слушаний, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее адвокат Роберт Дрисколл говорил, что когда его подзащитной вынесут приговор, ее освободят из-под стражи и отпустят в Россию. Американский юрист в этом почти уверен.

Напомним, задержанная еще в середине июля прошлого года Мария Бутина пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в участии в сговоре против США.

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ИСТОЧНИК KP.RU