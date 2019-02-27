Волкер заявил, что США будут ужесточать «крымские санкции» против России
Соединенные Штаты будут ужесточать санкции против нашей страны, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом, заявил 26 февраля специальный представитель госдепартамента по Украине Курт Волкер.
«Мы продолжим сохранять и ужесточать санкции, пока Крым не будет возвращен», - написал спецпредставитель американского госдепа на своей странице в Twitter во вторник.
Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации. Однако власти Незалежной до сих пор считают его украинским, а из Киева постоянно звучат планы по «возвращению» Крыма и заверения, что это случится уже совсем скоро.
Однако президент России неоднократно говорил, что ни о каком «возврате» полуострова Украине и речи быть не может: «Народ Крыма принял решение, вопрос исторически закрыт».
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ИСТОЧНИК KP.RU