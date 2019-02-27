Волкер заявил, что США будут ужесточать «крымские санкции» против России

СЕГОДНЯ 00:57 2019-02-27T01:06:20+03:00

Спецпредставитель госдепа по Украине отметил, что ограничительные меры в отношении нашей страны будут усиливаться, «пока Крым не будет возвращен»

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Соединенные Штаты будут ужесточать санкции против нашей страны, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом, заявил 26 февраля специальный представитель госдепартамента по Украине Курт Волкер.

«Мы продолжим сохранять и ужесточать санкции, пока Крым не будет возвращен», - написал спецпредставитель американского госдепа на своей странице в Twitter во вторник.

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации. Однако власти Незалежной до сих пор считают его украинским, а из Киева постоянно звучат планы по «возвращению» Крыма и заверения, что это случится уже совсем скоро.

Однако президент России неоднократно говорил, что ни о каком «возврате» полуострова Украине и речи быть не может: «Народ Крыма принял решение, вопрос исторически закрыт».

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ИСТОЧНИК KP.RU