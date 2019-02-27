2019-02-27T01:06:20+03:00
Политика

Волкер заявил, что США будут ужесточать «крымские санкции» против России

Спецпредставитель госдепа по Украине отметил, что ограничительные меры в отношении нашей страны будут усиливаться, «пока Крым не будет возвращен»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт ВолкерСпециальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт ВолкерФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Соединенные Штаты будут ужесточать санкции против нашей страны, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом, заявил 26 февраля специальный представитель госдепартамента по Украине Курт Волкер.

«Мы продолжим сохранять и ужесточать санкции, пока Крым не будет возвращен», - написал спецпредставитель американского госдепа на своей странице в Twitter во вторник.

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации. Однако власти Незалежной до сих пор считают его украинским, а из Киева постоянно звучат планы по «возвращению» Крыма и заверения, что это случится уже совсем скоро.

Однако президент России неоднократно говорил, что ни о каком «возврате» полуострова Украине и речи быть не может: «Народ Крыма принял решение, вопрос исторически закрыт».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что было бы, если б Крым не вернулся в Россию

Александр КОЦ

4 года назад Крымский полуостров сменил украинскую прописку на российскую. А как бы они и мы жили сейчас, не случись этого? (подробности)

Как Порошенко из Крыма убегал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
WP рассказала о кибератаке спецслужб США на Россию
Следующие слушания по делу Бутиной в США пройдут 28 марта
Украина может отказаться от участия в «Евровидении – 2019»
В Дублине вандалы обезглавили мумию крестоносца
СКР задержал еще двоих подозреваемых по делу сенатора Арашукова
МИД Пакистана пообещал дать «адекватный ответ» на удар ВВС Индии
Мэр Риги Нил Ушаков объявил о планах участвовать в выборах в Европарламент
В Совфеде заявили, что не имеют отношения к идее обследовать молодоженов на бесплодие
Джигурда: мат помогает терпеть боль и "выпускать пар"
Балтийский флот следит за американским эсминцем «Грейвли»
Джигурда: Лазарев и Билан против матерных песен Шнурова, потому что он их конкурент
В Минздраве назвали средний возраст начала половой жизни россиян
Джигурда встал на сторону Шнурова в вопросе введения цензуры для музыкантов