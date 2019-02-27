2019-02-27T04:25:15+03:00
Экономика

Новак: Бензин в этом году подорожает не более, чем на 4,3%

Министр энергетики напомнил, что по прогнозу Минэкономразвития, именно столько составит инфляция
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр энергетики России Александр НовакМинистр энергетики России Александр НовакФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Министр энергетики России Александр Новак считает, что в этом году бензин может подорожать не более, чем на 4,3% – в пределах инфляции.

Он отметил, что в январе стоимость автомобильного топлива выросла на 1,7% из-за увеличения НДС с 18 до 20%, но «пока на протяжении двух месяцев цены стабильны, даже видим снижение на копейки». По словам главы Минэнерго, «это объективная ситуация, неожиданности не было».

«Прогноз по инфляции, напоминаю, согласно прогнозу Министерства экономического развития, составляет 4,3% по 2019 году. Это те проценты повышения цен, которые могут быть достигнуты в течение этого года, но не более», - подчеркнул министр в интервью «Газете.Ru».

Напомним, как писал сайт kp.ru, многие эксперты прогнозировали скачок цен на бензин после Нового года. Причиной подорожания, по их мнению, должно было стать плановое повышение акцизов на топливо с 1 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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