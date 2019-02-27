Небензя призвал «не мешкая» эвакуировать людей из сирийского лагеря «Эр-Рукбан»

СЕГОДНЯ 04:28 2019-02-27T04:55:34+03:00

Постпред России при ООН подчеркнул, что тратить время на планирование новых гуманитарных конвоев не стоит

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Постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности по Сирии, призвал «не мешкая» приступить к эвакуации людей из лагеря сирийских беженцев «Эр-Рукбан», не тратя время на планирование новых гуманитарных конвоев.

«Мы предлагаем выход из сложившейся ситуации и устойчивое решение проблемы Рукбана. Это эвакуация всех желающих из лагеря в те районы, которые они сами изберут», - сказал российский дипломат.

Василий Небензя подчеркнул, что «приступить к реализации этой идеи надо не мешкая, а не тратить время на планирование новых конвоев», которые, по его словам, только подчеркивают «игнорирование международного гуманитарного права в этой части Сирии», передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, для выхода беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» с 19 февраля открыты два гуманитарных коридора, а до этого для них приготовили временные пункты.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691028" frameborder="0"></iframe> Первая автомобильная колонна гумконвоя ООН и САКП вернулась из лагеря «Эр-Рукбан» в Дамаск в сопровождении военной полиции ВС РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU