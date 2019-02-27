Представлять Украину на «Евровидении – 2019» предложили группе Kazka

СЕГОДНЯ 05:38 2019-02-27T06:07:00+03:00

Украина может вообще отказаться от участия в «Евровидении – 2019» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правда, пока участники музыкального коллектива организаторам национального отбора ничего не ответили

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Украина не теряет надежды все-таки отправить кого-нибудь из своих исполнителей на «Евровидение – 2019» в Тель-Авив. Поехать на конкурс предложили группе Kazka («Сказка»), которая заняла национальном отборе третье место.

Об этом в интервью украинскому порталу «Вести» рассказала Александра Кольцова – член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), которая принимает окончательное решение о том, кто будет представлять страну в Израиле.

«На данный момент представители группы Kazka не отвечают, я написала их музыкальному продюсеру Андрею Уреневу. Посмотрим, что будет дальше», - отметила она.

По словам Александры Кольцовой, если и «Сказка» откажется, то НОТУ будет обсуждать «целесообразность продолжения дальнейших переговоров с другими артистами» с юристами и СТБ.

«Мне кажется, что произошло то, чего мы не хотели, а именно – политизация конкурса», - признала она.

«Если в дальнейшем мы установим нулевой уровень толерантности и запретим украинским артистам, выступавшим в России или сотрудничающих с российскими артистами, то боюсь, что никто особо не захочет принимать участие в таком конкурсе», - констатировала Кольцова.

При этом она заверила, что даже если все участники нацотбора откажутся ехать в Тель-Авив, и от Украины на нынешнем «Евровидении» никого не будет, «никаких штрафных санкций не последует».

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что участвовать в музыкальном конкурсе уже отказались певица Maruv и группа Freedom-jazz girls band.

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ИСТОЧНИК KP.RU