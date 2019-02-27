2019-02-27T08:26:11+03:00
Общество

Вузы России заняли 25 мест в первой сотне предметного рейтинга QS

Это самый лучший результат за последние 15 лет
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Российские университеты заняли 25 мест в топ-100 Международного предметного рейтинга учебных заведенийРоссийские университеты заняли 25 мест в топ-100 Международного предметного рейтинга учебных заведенийФото: Алексей БУЛАТОВ
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Британская компания Quacquarelli Symonds (QS) опубликовала ежегодный Международный предметный рейтинг учебных заведений, который оценивает показатели вузов по 48 дисциплинам в пяти предметных областях.

По результатам исследования QS World University Rankings by Subject 2019, российские заняли в первой сотне 25 мест. Санкт-Петербургский горный университет по предмету «инженерное дело – добыча полезных ископаемых и горная промышленность» стал единственным, вошедшим в топ-20, он разместился на 19-й строчке.

Однако лидирующим вузом России традиционно остается Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. МГУ вошел в 50 лучших в мире по пяти различным предметам: «лингвистика» (23-е место), «физика и астрономия» (26-е место), «современные языки» (33-е место), «математика» (34-е место), «компьютерные науки и информационные системы» (48-е место). А в первой сотне МГУ упоминается 12 раз. Кроме того, в топ-100 рейтинга по физике и астрономии вошли еще три российских университета: Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Новосибирский государственный университет.

«Пожалуй, впервые за последние 15 лет российские вузы показывают такие отличные результаты по наукометрическим показателям – индекс цитирования является одним из самых сложных для улучшения показателей. Рост этого индикатора у россиян в этом году превысил среднемировой рост», - приводит ТАСС слова регионального директора QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зои Зайцевой.

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А Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова попал в первую сотню международного рейтинга вузов QS World University, в котором участвует почти пять тысяч учебных заведений по всему миру. По сравнению с прошлым годом, МГУ поднялся на пять позиций и занял 90-ю строчку (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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