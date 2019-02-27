2019-02-27T08:59:36+03:00
Политика

Лавров: США пытаются создать предлог для военного вторжения в Венесуэлу

По словам главы МИД России, даже попытки американцев провезти в республику гумпомощь являются провокацией, организованной в расчете на жертвы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД России Сергей ЛавровГлава МИД России Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Россия внимательно следит за "беспардонными попытками" Соединенных Штатов создать предлог для военного вторжения в Венесуэлу. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своими индийским и китайским коллегами Сушмой Сварадж и Ван И.

"[Мы] слышим прямые угрозы из Вашингтона, что все варианты остаются на столе. Материальное воплощение этих угроз - стягивание военной техники и подготовка [американского] спецназа", - сказал глава ведомства.

По его словам, даже попытки США доставить гуманитарную помощь в Боливарианскую Республику являются обычной провокацией, нацеленной на появление жертв конфликта. В случае возникновения такой ситуации будет использован уже всем знакомый сценарий с "истеричными криками", который позволит организовать военное вмешательство в Венесуэлу по надуманному предлогу.

Именно поэтому Россия, Индия и Китай требуют решать данный вопрос на основе принципов Устава ООН, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее ситуацию в Венесуэле прокомментировал также постпред России при ООН Василий Небензя. Так, дипломат заявил, что единственной целью США в республики является смена неугодной им власти, причем добиваться свержения американцы готовы абсолютно любыми способами.

По словам постпреда, только за последнее время Вашингтон совместно с Великобританией "ограбили" Венесуэлу на 30 миллиардов долларов в нефтяных и банковских активах.

Митинг в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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