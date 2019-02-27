2019-02-27T09:21:15+03:00
Общество

В России может появиться высшее самообразование

В Минобрнауки сейчас решают, как именно студенты будут подтверждать знания, полученные вне аудитории
Елена АКИМОВА
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В России могут разрешить домашнее высшее образованиеВ России могут разрешить домашнее высшее образованиеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В 2019 году в России могут узаконить высшее самообразование. Студенты смогут получат знания дома, не посещая занятия в вузе. Пока не ясно, как именно потом проверить качество образования, но над этим сейчас думают в Минобрнауки.

Пока речь ведется о зачете отдельных дисциплин, которые будут доступны для самообразования. А в перспективе могут появиться дипломы о «домашнем высшем». Эксперты в данном подходе видят только один минус: студенты лишатся живого общения и полезных связей, которые нарабатываются именно во время учебы.

В ведомстве уверены, что новации необходимы «для стимулирования граждан к получению образования в рамках федеральной программы «Новые возможности». Сегодня действующее законодательство обязывает студентов получать высшее образование только на базе вузов, но чиновники планируют внести изменения и для начала разрешить проходить отдельные курсы самостоятельно.

Представители учебных заведений предлагают стимулировать к самостоятельным занятиям рублем. Чтобы студенты серьезно относились к дисциплинам на домашнее обучение нужно обязать их платить госпошлину за последующую сдачу экзамена в размере 2,5 - 5 тысяч рублей.

Сегодня студенты активно пользуются интернетом и в открытом доступе существует множество образовательных курсов от лучших университетов страны и мира. В частности, лекции доступны на платформах Coursera и «Образование на русском». Так что проблем с материалом и литературой быть не должно.

Эксперимент по признанию онлайн-образования проходил в Гонконге в 2003–2005 годах, но программа не нашла отклика у работодателей, так как они не хотели трудоустраивать домашних специалистов, усомнившись в их знаниях, пишет газета «Известия».

Кому и зачем сегодня высшее образование?.Родительский вопрос. В студии Валентин Алфимов и Александр Милкус. Обсуждаем в эфире Радио "Комсомольская правда", что из себя представляет сегодняшняя школа и справляется ли она с подготовкой детей к вузу и нужно ли нам в принципе столько людей, окончивших ВУЗы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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