WhatsApp ввел новую функцию защиты от спама

СЕГОДНЯ 09:34 2019-02-27T09:34:58+03:00

Теперь пользователи смогут сами решать, кто может добавлять их в групповые чаты

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В WhatsApp появится новая функция, которая позволит пользователям ограничить право добавления их в групповые чаты.

Дело в том, что очень часто незнакомцы создают специальные группы, в которые приглашают всех подряд. В таких чатах порой рекламируются запрещенные товары, или распространяется недопустимый контент. Модераторы блокируют подобные предложения, однако делать это становится все труднее.

В новом обновлении пользователи будут по умолчанию добавляться лишь в те чаты, куда их пригласили люди из списка контактов. Остальные предложения автоматически попадут в "бан". Однако, если пользователя не устраивает такой подход, то он всегда может вернуть прежние настройки мессенджера.

Портал Akket уточняет, что тестовая версия обновленного WhatsApp уже доступна. Скоро программу запустят и в основном режиме.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее WhatsApp добавил также новые функции для безопасности и конфиденциальности переписки пользователей смартфонов iPhone.

ИСТОЧНИК KP.RU