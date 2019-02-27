2019-02-27T10:15:55+03:00
В мире

В Японии врачи выходили самого маленького младенца в мире

Мальчика, родившегося с весом 268 г, выписали из больницы совершенно здоровым [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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За полгода японским медикам удалось выходить мальчикаЗа полгода японским медикам удалось выходить мальчикаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Самый маленький мальчик в мире, родившийся в августе прошлого года с весом 268 г, больше не нуждается в постоянном присмотре медиков, и в минувшую среду, 20 февраля, его выписали домой здоровым ребёнком. Об этом во вторник сообщило японское агентство Kyodo News.

Врачам больницы при Университете Кэйо в Токио удалось выходить кроху, который поначалу помещался в ладонях. Его маме сделали экстренное кесарево сечение на 24-й неделе беременности, потому что плод перестал расти, и специалисты посчитали, что его жизнь в опасности.

Почти полгода малыш провел в отделении интенсивной терапии новорожденных, врачи с помощью специальных аппаратов помогали ему дышать и питаться. При выписке ребенок весил больше трех килограммов (3,238 кг), сейчас он нормально развивается и в состоянии самостоятельно пить материнское молоко.

Мальчик был таким крохотным, что помещался на ладонях врачей. Фото: Twitter / Kyodo News – English

Мальчик был таким крохотным, что помещался на ладонях врачей. Фото: Twitter / Kyodo News – English

Отмечается, что в мире зарегистрировано только 23 случая, когда детям с массой тела при рождении меньше 300 г удалось выжить, причем только четверо из них – мальчики.

Предыдущий рекорд принадлежал малышу из Германии, который родился в 2009 году с весом 274 г. Там же появилась на свет и самая маленькая девочка в мире — Эмилия Грабарчик (Emilia Grabarczyk), — она весила всего 252 г.

К слову, ранее сайт kp.ru писал о самой маленькой девочке в России, которая год назад родилась в Свердловской области с весом 370 г. Родители назвали крошку Анжеликой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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