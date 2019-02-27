2019-02-27T09:49:43+03:00
Происшествия

Истребитель ВВС Южной Кореи рухнул в Желтое море

Оба пилота успели катапультироваться и были спасены
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Обоих летчиков уже достали из воды и отвезли на базуОбоих летчиков уже достали из воды и отвезли на базуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Над акваторией Желтого моря случилась авиакатастрофа с участием истребителя Военно-воздушных сил Южной Кореи KF-16 ВВС Республики Корея. Самолет рухнул в воду во время выполнения планового полета. Данную информацию уже подтвердили в командовании ВВС республики.

Инцидент произошел в среду, 27 февраля, в 12:13 по местному времени (06:13 мск) спустя всего три минуты после того, как двухместный истребитель вылетел с базы в Кунсане.

Причины случившегося пока неизвестны, однако оба пилота успели катапультироваться. Их достали из воды и вернули на базу. Состояние обоих летчиков оценивается как хорошее. Согласно данным YTN, командование ВВС, тем временем, уже сформировало штаб для расследования причин крушения.

Напомним, что в апреле прошлого года в Южной Корее разбился еще один военный самолет. Сайт kp.ru писал о том, что истребитель F-15K врезался в гору в районе города Чхильгок провинции Кёнсан-Пукто.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция безопасности Швеции задержала подозреваемого в шпионаже в пользу РФ
В Совфеде предложили удвоить штрафы за распространение опасной для детей информации
С мая в Венеции въезд в исторический центр города будет платным
Трамп провел переговоры с президентом Вьетнама
Росстат назвал основную причину смертности женщин в России
В Японии врачи выходили самого маленького младенца в мире
ВВС Пакистана сбили два индийских военных самолета
WhatsApp ввел новую функцию защиты от спама
В России может появиться высшее самообразование
Появилось видео "дрифта" бизнес-джета в аэропорту Шереметьево
Лавров: США пытаются создать предлог для военного вторжения в Венесуэлу
Три человека погибли при взрыве в жилом доме в Казахстане
Вузы России заняли 25 мест в первой сотне предметного рейтинга QS
Эксперты считают, что Китай готов к технологической "холодной" войне с США
Эрдоган заявил, что Турция не отступит в вопросе покупки С-400
Трамп пообещал КНДР процветание в обмен на денуклеаризацию
Япония выразила протест из-за визита российских чиновников на Курилы
Погода в Москве на 27 февраля 2019 года: в городе снова минусовая температура
Бывшего адвоката Трампа лишили права работать в штате Нью-Йорк
На юге Сербии спасли трёх россиян, заблудившихся в горах
Представлять Украину на «Евровидении – 2019» предложили группе Kazka
Мэй пообещала британским депутатам возможность проголосовать за отсрочку Brexit