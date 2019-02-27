Истребитель ВВС Южной Кореи рухнул в Желтое море

СЕГОДНЯ 09:49 2019-02-27T09:49:43+03:00

Обоих летчиков уже достали из воды и отвезли на базу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Над акваторией Желтого моря случилась авиакатастрофа с участием истребителя Военно-воздушных сил Южной Кореи KF-16 ВВС Республики Корея. Самолет рухнул в воду во время выполнения планового полета. Данную информацию уже подтвердили в командовании ВВС республики.

Инцидент произошел в среду, 27 февраля, в 12:13 по местному времени (06:13 мск) спустя всего три минуты после того, как двухместный истребитель вылетел с базы в Кунсане.

Причины случившегося пока неизвестны, однако оба пилота успели катапультироваться. Их достали из воды и вернули на базу. Состояние обоих летчиков оценивается как хорошее. Согласно данным YTN, командование ВВС, тем временем, уже сформировало штаб для расследования причин крушения.

Напомним, что в апреле прошлого года в Южной Корее разбился еще один военный самолет. Сайт kp.ru писал о том, что истребитель F-15K врезался в гору в районе города Чхильгок провинции Кёнсан-Пукто.

ИСТОЧНИК KP.RU