Трамп провел переговоры с президентом Вьетнама
Американский лидер Дональд Трамп провел переговоры со своим вьетнамским коллегой, генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии республики Нгуен Фу Чонгом.
Встреча состоялась в среду, 27 февраля, в президентском дворце в Ханое. Главы государств коротко поприветствовали друг друга, немного попозировали фотографам, после чего удалились в другой зал, где и стартовали сами переговоры в составе делегаций, передает ТАСС.
Напомним, что Трамп прибыл во вьетнамскую столицу для участия во втором двустороннем саммите США-КНДР, который запланирован на 27-28 февраля.
Сайт kp.ru писал о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын уже также прибыл в Ханой на встречу с американским коллегой. Известно, что главной темой переговоров политиков станет денуклеаризация Корейского полуострова.
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ИСТОЧНИК KP.RU