2019-02-27T10:48:16+03:00
Политика

Трамп провел переговоры с президентом Вьетнама

Встреча двух лидеров состоялась в президентском дворце в Ханое
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд Трамп (слева) встретился со своим вьетнамским коллегой Нгуен Фу ЧонгомПрезидент США Дональд Трамп (слева) встретился со своим вьетнамским коллегой Нгуен Фу ЧонгомФото: REUTERS
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Американский лидер Дональд Трамп провел переговоры со своим вьетнамским коллегой, генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии республики Нгуен Фу Чонгом.

Встреча состоялась в среду, 27 февраля, в президентском дворце в Ханое. Главы государств коротко поприветствовали друг друга, немного попозировали фотографам, после чего удалились в другой зал, где и стартовали сами переговоры в составе делегаций, передает ТАСС.

Напомним, что Трамп прибыл во вьетнамскую столицу для участия во втором двустороннем саммите США-КНДР, который запланирован на 27-28 февраля.

Сайт kp.ru писал о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын уже также прибыл в Ханой на встречу с американским коллегой. Известно, что главной темой переговоров политиков станет денуклеаризация Корейского полуострова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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