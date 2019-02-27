Трамп провел переговоры с президентом Вьетнама

СЕГОДНЯ 10:45 2019-02-27T10:48:16+03:00

Встреча двух лидеров состоялась в президентском дворце в Ханое

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Американский лидер Дональд Трамп провел переговоры со своим вьетнамским коллегой, генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии республики Нгуен Фу Чонгом.

Встреча состоялась в среду, 27 февраля, в президентском дворце в Ханое. Главы государств коротко поприветствовали друг друга, немного попозировали фотографам, после чего удалились в другой зал, где и стартовали сами переговоры в составе делегаций, передает ТАСС.

Напомним, что Трамп прибыл во вьетнамскую столицу для участия во втором двустороннем саммите США-КНДР, который запланирован на 27-28 февраля.

Сайт kp.ru писал о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын уже также прибыл в Ханой на встречу с американским коллегой. Известно, что главной темой переговоров политиков станет денуклеаризация Корейского полуострова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694056" frameborder="0"></iframe> Ким Чен Ын едет по Вьетнаму: Кортеж из 30 авто и двух броневиков.

ИСТОЧНИК KP.RU