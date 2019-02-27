В Совфеде предложили удвоить штрафы за распространение опасной для детей информации

СЕГОДНЯ 11:01 2019-02-27T11:01:28+03:00

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Сенатор Людмила Бокова внесла на рассмотрение депутатов документ, который призывает удвоить штрафы за распространение среди детей информации, которая может нанести вред их здоровью и развитию.

Документ появился в электронной базе данных нижней палаты. Если он будет принят, то в административный кодекс внесут изменения в сторону увеличения штрафных санкций.

Физические лица за распространение в интернете опасной информации заплатят до 4 тысяч рублей, служащие и предприниматели до 20 тысяч рублей, а юридические лица — до 100 тысяч. Кроме того, может быть приостановлена деятельность бизнесмена на срок о 90 дней.

Провайдеры, предоставляющие доступ к сети, тоже не останутся в стороне. Им будут полагаться штрафы от 20 до 100 тысяч рублей.

Отдельный штраф предусмотрен за публикацию материалов о привлечении детей к участию в создании опасной продукции – от 2 до 60 тысяч рублей, сообщает телеканал «360».р

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ИСТОЧНИК KP.RU