В Совфеде предложили удвоить штрафы за распространение опасной для детей информации
Сенатор Людмила Бокова внесла на рассмотрение депутатов документ, который призывает удвоить штрафы за распространение среди детей информации, которая может нанести вред их здоровью и развитию.
Документ появился в электронной базе данных нижней палаты. Если он будет принят, то в административный кодекс внесут изменения в сторону увеличения штрафных санкций.
Физические лица за распространение в интернете опасной информации заплатят до 4 тысяч рублей, служащие и предприниматели до 20 тысяч рублей, а юридические лица — до 100 тысяч. Кроме того, может быть приостановлена деятельность бизнесмена на срок о 90 дней.
Провайдеры, предоставляющие доступ к сети, тоже не останутся в стороне. Им будут полагаться штрафы от 20 до 100 тысяч рублей.
Отдельный штраф предусмотрен за публикацию материалов о привлечении детей к участию в создании опасной продукции – от 2 до 60 тысяч рублей, сообщает телеканал «360».р
Ранее корпорация Google представила обновленный Центр безопасности. Пользователи получили больше информации о сохранении данных и настройках конфиденциальности. В разделах можно найти советы по теме правильного использования технологий в семье. Теперь родители смогут найти полную информацию о том, как защитить своё чадо от плохого в Интернете.
Недавно журнал Forbes составил новый рейтинг видеоблоггеров-миллионеров. На первой позиции оказался семилетний американец Райан, который только за прошлый год заработал 22 миллиона долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU