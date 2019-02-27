2019-02-27T11:27:56+03:00
В мире

Полиция безопасности Швеции задержала подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

Как заявил глава шведской контрразведки Даниэль Стенлинг, задержанный работал в Швеции под дипломатическим прикрытием
Александр ДЖУМАЕВ
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Полиция безопасности Швеции провела задержание подозреваемого в шпионаже в пользу РоссииПолиция безопасности Швеции провела задержание подозреваемого в шпионаже в пользу РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полиция безопасности Швеции провела задержание подозреваемого в шпионаже в пользу России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Был задержан человек, подозреваемый в незаконной разведывательной деятельности против Швеции. Полиция безопасности проводит предварительное расследование, возглавляемое прокуратурой отдела национальной безопасности", - говорится в сообщении.

По словам главы шведской контрразведки СЕПО Даниэля Стенлинга, задержание было проведено вечером 26 февраля. Руководитель силового ведомства отметил, что, по данным разведки, подозреваемый работал в Швеции под дипломатическим прикрытием

Это не первый случай задержания предполагаемого российского шпиона в Скандинавии. Осенью прошлого года в Норвегии был арестован советник Совфеда Михаил Бочкарев, которого спецслужбы королевства подозревали в незаконном сборе информации. Спустя месяц после задержания чиновника отпустили, после чего он вернулся в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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