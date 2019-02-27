2019-02-27T11:30:15+03:00
Звезды

Директор пародиста Пескова подтвердил, что артисту нужно «прокапаться»

Это плановое мероприятие, которое связано с поджелудочной железой
Елена АКИМОВА
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Пародист Александр Песков сейчас в больницеПародист Александр Песков сейчас в больницеФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Пародист Александр Песков оказался в одной из московских больниц. Новости о его госпитализации появились 27 февраля. Медики поставили пациенту диагноз «острый панкреатит».

Директор артиста Александр Волокин подтвердил, что юморист в медицинском учреждении, но это не экстренная госпитализации, а плановый осмотр перед сольным концертом.

«Плановое мероприятие. Нашли время перед сольным концертом. Связано действительно с поджелудочной. Перед выступлением нужно прокапаться», — пояснил телеканалу «360» Волокин.

Выступление Пескова запланировано на 8 марта и оно состоится, отметил представитель артиста. Александр Песков чувствует себя хорошо.

Ранее пошатнулось состояния народного артиста Георгия Данелия. Врачи приняли решение ввести его в состояние искусственной комы, спустя несколько дней супруга режиссера подтвердила, что ему стало лучше.

- Георгий Николаевич чувствует себя намного лучше, врачи вывели его из искусственной комы, - говорит Галина Юркова-Данелия. - Он находится в прекрасной клинике, где есть любое оборудование, которое необходимо при болезни легких. Врачи делают все, чтобы его вылечить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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