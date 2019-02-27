СК РФ возбудил уголовное дело против следователя СБУ и украинского прокурора

СЕГОДНЯ 11:40 2019-02-27T11:40:28+03:00

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении старшего следователя Службы безопасности Украины Александра Губского и военного прокурора Романа Мрочко за незаконное привлечение к ответственности российских военнослужащих, которые задержали украинские корабли в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении старшего следователя по ОВД 2-го отделения следственного отдела управления Службы безопасности Украины в Одесской области майора юстиции Александра Губского и заместителя военного прокурора Южного региона Украины Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины подполковника юстиции Романа Мрочко по факту привлечения заведомо невиновных граждан Российской Федерации из числа военнослужащих Минобороны России и Пограничной службы ФСБ России (ч. 2 ст. 299 УК РФ)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В пресс-службе СК подчеркнули, что российские силовики в ходе инцидента не совершали никаких незаконных действий, а исполняли свой долг перед родиной согласно нормам международного права и законодательства России. Однако, правоохранительные органы Украины при отсутствии доказательной базы привлекли к уголовной ответственности семь военных РФ, которые принимали участие в операции.

Военнослужащие Военно-морских сил Украины 25 ноября 2018 года на судах "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" двигаясь из Черного моря в Азовское нарушили границу Российской Федерации в Керченском проливе, в связи с чем были задержаны сотрудниками Пограничной службы ФСБ России.

Сайт kp.ru ранее сообщал, что президент Украины Петр Порошенко анонсировал новый «проход кораблей» через Керченский пролив. По его словам, в этот раз на судах будут только добровольцы, журналисты, ОБСЕ и вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. В свою очередь, представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что Россия не даст Украине в этот раз повторить провокации в районе Керченского пролива.

ИСТОЧНИК KP.RU