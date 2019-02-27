2019-02-27T11:40:28+03:00
Политика

СК РФ возбудил уголовное дело против следователя СБУ и украинского прокурора

Дело открыто за незаконное привлечение к уголовной ответственности российских военных
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
СК возбудил уголовное дело против следователя СБУ и украинского прокурораСК возбудил уголовное дело против следователя СБУ и украинского прокурора
Изменить размер текста:

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении старшего следователя Службы безопасности Украины Александра Губского и военного прокурора Романа Мрочко за незаконное привлечение к ответственности российских военнослужащих, которые задержали украинские корабли в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении старшего следователя по ОВД 2-го отделения следственного отдела управления Службы безопасности Украины в Одесской области майора юстиции Александра Губского и заместителя военного прокурора Южного региона Украины Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины подполковника юстиции Романа Мрочко по факту привлечения заведомо невиновных граждан Российской Федерации из числа военнослужащих Минобороны России и Пограничной службы ФСБ России (ч. 2 ст. 299 УК РФ)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В пресс-службе СК подчеркнули, что российские силовики в ходе инцидента не совершали никаких незаконных действий, а исполняли свой долг перед родиной согласно нормам международного права и законодательства России. Однако, правоохранительные органы Украины при отсутствии доказательной базы привлекли к уголовной ответственности семь военных РФ, которые принимали участие в операции.

Военнослужащие Военно-морских сил Украины 25 ноября 2018 года на судах "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" двигаясь из Черного моря в Азовское нарушили границу Российской Федерации в Керченском проливе, в связи с чем были задержаны сотрудниками Пограничной службы ФСБ России.

Сайт kp.ru ранее сообщал, что президент Украины Петр Порошенко анонсировал новый «проход кораблей» через Керченский пролив. По его словам, в этот раз на судах будут только добровольцы, журналисты, ОБСЕ и вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. В свою очередь, представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что Россия не даст Украине в этот раз повторить провокации в районе Керченского пролива.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кобылкин: Заявка РФ на расширение арктического шельфа была высоко оценена экспертами ООН
В Каире поезд врезался в платформу и загорелся: погибли не менее 24 человек
Шойгу: США хотят ограничить возможности России в рамках Договора по открытому небу
Обиженная жена отомстила Грудинину
Группа Kazka отказалась представлять Украину на конкурсе «Евровидение-2019»
Самолет рейса Москва - Бангкок совершил вынужденную посадку в Ташкенте из-за ситуации в Кашмире
Более 60 человек оказались под завалами из-за обрушения шахты в Индонезии
В Госдуме выразили недоумение претензиями Японии из-за поездки российских чиновников на Курилы
Звезда фильма "Бэтмен" умерла в возрасте 82 лет
СМИ узнали о планах "Спартака" продать двух форвардов
Радамель Фалькао прибыл в Рим для переговоров с "Миланом" или "Лацио"
Путин утвердил перечень поручений по улучшению жизни россиян
Путин поручил создать Национальный космический центр до января 2020 года
В Пакистане арестовали пилота одного из сбитых индийских самолетов
Директор пародиста Пескова подтвердил, что артисту нужно «прокапаться»
ВВС Индии сбили пакистанский истребитель
Главы МИД России, Индии и Китая отметили востребованность формата РИК
Полиция безопасности Швеции задержала подозреваемого в шпионаже в пользу РФ
В Совфеде предложили удвоить штрафы за распространение опасной для детей информации
С мая в Венеции въезд в исторический центр города будет платным