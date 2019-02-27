2019-02-27T11:56:49+03:00
Спорт

Радамель Фалькао прибыл в Рим для переговоров с "Миланом" или "Лацио"

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао твердо задумал этим летом сменить клубную прописку и подыскивает себе варианты в чемпионате Италии.
Дарья КРЫЛОВА
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Радамель Фалькао пока что играет за "Монако".Радамель Фалькао пока что играет за "Монако".Фото: REUTERS
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26 февраля в Риме на стадионе «Лацио» проходил первый матч полуфинала кубка Италии между «Миланом» и «Лацио», окончившийся в нулевую ничью. Ответный матч состоится в Милане 24 апреля.

Радамель Фалькао прибыл на матч, чтобы изучить манеру игры и составы обеих команд и переговорить с представителями клубов по поводу летнего трансфера.

Контракт Фалькао с «Монако» рассчитан до июня 2020 года, а стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

Как сообщает Corriere dello Sport, серия А – приоритет для 33-летнего форварда, поскольку в Италии возрастными игроками никого не удивишь.

В составе же монегасков в текущем сезоне Радамель принял участие в 28 играх во всех турнирах, забил десять мячей и отдал две результативные передачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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