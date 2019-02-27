Радамель Фалькао прибыл в Рим для переговоров с "Миланом" или "Лацио"
26 февраля в Риме на стадионе «Лацио» проходил первый матч полуфинала кубка Италии между «Миланом» и «Лацио», окончившийся в нулевую ничью. Ответный матч состоится в Милане 24 апреля.
Радамель Фалькао прибыл на матч, чтобы изучить манеру игры и составы обеих команд и переговорить с представителями клубов по поводу летнего трансфера.
Контракт Фалькао с «Монако» рассчитан до июня 2020 года, а стоимость оценивается в 12 миллионов евро.
Как сообщает Corriere dello Sport, серия А – приоритет для 33-летнего форварда, поскольку в Италии возрастными игроками никого не удивишь.
В составе же монегасков в текущем сезоне Радамель принял участие в 28 играх во всех турнирах, забил десять мячей и отдал две результативные передачи.
ИСТОЧНИК KP.RU