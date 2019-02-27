2019-02-27T12:00:57+03:00
Спорт

СМИ узнали о планах "Спартака" продать двух форвардов

Вариант с продажей Зе Луиша "красно-белые" считают приоритетным
Александр ДЖУМАЕВ
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Зе Луиш выступает за "Спартак" с 2015 годаЗе Луиш выступает за "Спартак" с 2015 годаФото: REUTERS
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"Спартак" планирует продать 28-летнего нападающего из Кабо-Верде Зе Луиша или 31-летнего бразильца Луиса Адриано. Отмечается, что вариант с продажей африканского форварда считается руководством "красно-белых" приоритетным, поскольку стоимость Зе Луиша на трансферном рынке выше. Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс".

Стоит отметить, что этой зимой Зе Луиша уже пытались купить у "Спартака". Стамбульский "Галатасарай" предложил московскому клубу 7 миллионов евро, однако руководство "красно-белых" эта сумма не устроила. Сам футболист также отказался переезжать в Турцию. По данным "Спорт-Экспресса", минимальная стоимость нападающего из Кабо-Верде в ходе предстоящего трансферного окна составит 10 млн евро.

Зе Луиш выступает за "Спартак" с 2015 года. Всего за "народную команду" футболист провел 97 матчей, в которых отличился 32 раза. Контракт футболиста со "Спартаком" истекает в 2021 году.

Луис Адриано перешел в "Спартак" в январе 2017 года из итальянского "Милана". В составе "красно-белых" футболист отличился 22 раза в 66 играх.

ИСТОЧНИК KP.RU

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